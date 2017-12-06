В Екатеринбурге школьника высадили из автобуса из-за 20 американских центов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Школьника в столице Среднего Урала высадили из маршрутки из-за переданных за проезд 20 центов США, по данному факту ведется проверка, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 декабря. 12-летний мальчик на остановке "Решетникова" сел в автобус маршрута "047", который двигался по улице Академика Бардина в сторону остановки "Микрохирургия глаза".

"Со слов отца ребенка, утром его сыну в автобусе сдали сдачу при оплате за проезд монетой, которая была похожа на 10 рублей, но в итоге оказалась монетой достоинством 20 центов США. На обратном пути из школы около 14.30 ребенок, не видя этого, подал деньги, но их у него не приняли и попросили выйти из автобуса. Родители ребенка подали жалобу в диспетчерскую службу транспортной компании", — уточняет ведомство.

По информации прокуратуры, по факту начата проверка. У компании-перевозчика будет истребована документация, касающаяся организации перевозки граждан в общественном транспорте, обучения кондукторов. Также планируется проанализировать видеозаписи из салона автобуса, если они есть.