Молчавший почти месяц вулкан Ключевской снова стал выбрасывать пепел

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Молчавший почти месяц вулкан Ключевской на Камчатке снова стал выбрасывать пепел, в связи с этим ему установлен оранжевый авиационный цветовой код, сообщила РИА Новости в среду руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

По её словам, утром в среду на спутниковом снимке был обнаружен пепловый шлейф от Ключевского, протянувшийся на 170 километров на восток. Видеонаблюдения за вулканом показали, что пепел распространяется на высоте около пяти километров над уровнем моря.

"Пепел в выбросах Ключевского последний раз отмечался 7 сентября, поэтому в конце сентября авиационный цветовой код опасности вулкана был изменён на зелёный. Почти месяц вулкан был спокоен. Интенсивное выделение пара и газов из вулкана началось 2 декабря, затем в парогазовой смеси появился пепел. В связи с этим в среду вулкану установлен оранжевый авиационный цветовой код", — сказала Гирина.

Она напомнила, что оранжевый авиационный код означает, что выбросы пепла опасны для авиации, в этом случае, пока для местных авиалиний — для небольших самолётов и вертолётов.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота — 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Предыдущее извержение Ключевского происходило со 2 марта до 30 августа 2017 года.