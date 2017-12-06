"Банда амазонок": история самой кровавой женской группировки России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Жестокие убийства детей, разбои и дерзкие нападения на полицейских — в конце 2000-х Ростовскую область захлестнула волна преступлений. Бандиты не оставляли свидетелей налетов в живых, хладнокровно добивая их ножами. В тот момент сыщики даже не подозревали, что костяк кровавой группировки составляют представительницы слабого пола. Зачем женщины охотились на сотрудников полиции и как задержали современных "амазонок" — в материале РИА Новости.

Убийство на обочине

Летом 2009-го командир нижегородского СОБРа подполковник Дмитрий Чудаков вместе с семьей возвращался домой с отдыха. Ночью 8 июля его автомобиль проехал мимо поста ГИБДД возле города Аксай и через несколько километров остановился. Утром проезжающие водители обратили внимание на стоящую возле обочины черную "Ладу".

Машина была полностью изрешечена дробью, а в салоне находились четыре трупа: мужчины, женщины и двух маленьких детей. Раскрыть преступление стало делом чести для коллег погибшего Чудакова. Рассматривалось несколько версий случившегося, в том числе и "чеченский след" — боевой офицер много раз был в командировках на Северном Кавказе и имел 37 наград. Именно столько ножевых ранений насчитали судмедэксперты на теле его десятилетней дочери Вики.

© Пресс-служба ГУВД по Нижегородской области Убитый в Ростове-на-Дону нижегородский милиционер Чудаков © Пресс-служба ГУВД по Нижегородской области Убитый в Ростове-на-Дону нижегородский милиционер Чудаков

Семейный подряд

В сентябре сыщики вышли на 28-летнего жителя Аксайского района Алексея Серенко. Эксперты-баллистики посчитали, что семью собровца застрелили из его карабина "Сайга-410". В уголовном деле это стало единственным доказательством, и, пока шло следствие, мужчину на два года отправили в СИЗО. Однако суд в итоге признал его невиновным.

Серия жестоких убийств началась в Ростовской области еще в 2007-м. И хотя по почерку расправы были похожи, сыщики сначала не связывали их воедино. Причиной тому была обширная география преступлений — "гастролеры" не сидели на месте, а действовали на всей территории региона.

Летом 2008-го бандиты на трассе расстреляли автомобиль молодой пары из Ростова-на-Дону. Мужчина погиб, а девушка чудом уцелела, оставшись инвалидом. Силовикам истекающая кровью потерпевшая рассказала, что нападавших не видела, но отчетливо слышала женский крик: "Добивай ее".

Позже следствие установило, что во главе банды стояла жительница села Дивное Ставропольского края Инесса Тарвердиева. Ее первый муж был убит при невыясненных обстоятельствах. В группировку также входило еще несколько женщин — старшая дочь Виктория Тарвердиева, второй супруг Роман Подкопаев, его родная сестра Анастасия и ее муж Сергей Синельник. Последний был действующим сотрудником ГИБДД. Именно благодаря ему преступникам удавалось так долго оставаться на свободе — полицейский был прекрасно осведомлен об оперативно-разыскных мероприятиях, ведущихся по делу "амазонок". Свое название банда получила из-за того, что на месте расстрела начальника СОБРа нашли нож с надписью "Моей любимой Амазонке".

Целью криминального сообщества была обычная нажива. Как правило, своих жертв они сначала расстреливали из ружья, а потом добивали ножами. Свидетелей старались не оставлять. Одними из первых от рук налетчиков погибли сотрудник Госнаркоконтроля Михаил Злыднев и его жена. Хладнокровно расправившись с супругами, преступники похитили несколько курток и ТВ-тюнер. В большинстве случаев добычей грабителей становились одежда, бытовая техника и деньги. При этом больших сумм у убитых ими людей, как правило, не оказывалось.

Охота на полицейских

По версии следствия, жертвами вооруженных налетов часто становились стражи порядка, находившиеся при исполнении. В сентябре 2012-го в Новочеркасске бандиты из охотничьего ружья расстреляли двух сотрудников вневедомственной охраны, приехавших на вызов о разбойном нападении. Оказалось, что акцию с грабежом стоматологической клиники "амазонки" спланировали заранее, чтобы устроить засаду. Убив силовиков, преступники забрали их оружие.

Еще через год в Аксае застрелили инспектора ДПС, а в Новочеркасске в западню угодили два сотрудника ЧОП, один из которых от полученных ран скончался в больнице. Причем охранников расстреляли из автоматов, похищенных у полицейских.

Погорели на алкоголе

На поиски преступников бросили лучших сыщиков южного региона, но задержали их только в 2013-м. Во время очередного нападения бандиты, как обычно, расправились с хозяевами дома, забрали добычу — продукты и алкоголь — и уже собирались скрыться. В этот момент на подозрительную группу людей обратили внимание дежурившие неподалеку сотрудники вневедомственной охраны. Полицейские окликнули грабителей и получили в ответ автоматную очередь. Один из охранников был убит на месте, второй ранен в руку. Ответным огнем он застрелил Подкопаева и ранил Викторию. Вскоре налетчиков задержали. Девушка сдала подельников, и этот же вечер их удалось вычислить. К задержанию Инессы Тарвердиевой подключили спецназ.

Главная "амазонка" вела себя на допросах нагло и уверенно. В процессе следствия выяснилось, что бандиты передвигались на грузовой "Газели". С собой всегда брали небольшой скутер и палатку. На дело ездили на скутере, а палатку разбивали где-нибудь на берегу реки. После преступлений они отсиживались на природе, изображая туристов, и только спустя пару дней возвращались домой. Также выяснилось, что на кровавые расправы семейка брала с собой 13-летнюю дочь.

Следствие и суд продолжались четыре года. Преступникам предъявили обвинения в десяти убийствах, разбоях и покушениях на убийство. В итоге суд присяжных признал их виновными, и 5 декабря Инессу Тарвердиеву приговорили к 21 году колонии, Викторию — к 16, Анастасию Синельник — к 19, а ее мужа Сергея — к 20 годам строгого режима. В Следственном комитете уточнили, что в данном приговоре суда речь идет о преступлениях, совершенных в период с 2007-го по 2009 год. По более поздним эпизодам расследование уголовных дел продолжается. В них фигурируют еще десять убийств, столько же разбоев и несколько посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов.