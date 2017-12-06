"Банда амазонок": история самой кровавой женской группировки России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Жестокие убийства детей, разбои и дерзкие нападения на полицейских — в конце 2000-х Ростовскую область захлестнула волна преступлений. Бандиты не оставляли свидетелей налетов в живых, хладнокровно добивая их ножами. В тот момент сыщики даже не подозревали, что костяк кровавой группировки составляют представительницы слабого пола. Зачем женщины охотились на сотрудников полиции и как задержали современных "амазонок" — в материале РИА Новости.
Убийство на обочине
Летом 2009-го командир нижегородского СОБРа подполковник Дмитрий Чудаков вместе с семьей возвращался домой с отдыха. Ночью 8 июля его автомобиль проехал мимо поста ГИБДД возле города Аксай и через несколько километров остановился. Утром проезжающие водители обратили внимание на стоящую возле обочины черную "Ладу".
Машина была полностью изрешечена дробью, а в салоне находились четыре трупа: мужчины, женщины и двух маленьких детей. Раскрыть преступление стало делом чести для коллег погибшего Чудакова. Рассматривалось несколько версий случившегося, в том числе и "чеченский след" — боевой офицер много раз был в командировках на Северном Кавказе и имел 37 наград. Именно столько ножевых ранений насчитали судмедэксперты на теле его десятилетней дочери Вики.
Семейный подряд
Серия жестоких убийств началась в Ростовской области еще в 2007-м. И хотя по почерку расправы были похожи, сыщики сначала не связывали их воедино. Причиной тому была обширная география преступлений — "гастролеры" не сидели на месте, а действовали на всей территории региона.
Позже следствие установило, что во главе банды стояла жительница села Дивное Ставропольского края Инесса Тарвердиева. Ее первый муж был убит при невыясненных обстоятельствах. В группировку также входило еще несколько женщин — старшая дочь Виктория Тарвердиева, второй супруг Роман Подкопаев, его родная сестра Анастасия и ее муж Сергей Синельник. Последний был действующим сотрудником ГИБДД. Именно благодаря ему преступникам удавалось так долго оставаться на свободе — полицейский был прекрасно осведомлен об оперативно-разыскных мероприятиях, ведущихся по делу "амазонок". Свое название банда получила из-за того, что на месте расстрела начальника СОБРа нашли нож с надписью "Моей любимой Амазонке".
Целью криминального сообщества была обычная нажива. Как правило, своих жертв они сначала расстреливали из ружья, а потом добивали ножами. Свидетелей старались не оставлять. Одними из первых от рук налетчиков погибли сотрудник Госнаркоконтроля Михаил Злыднев и его жена. Хладнокровно расправившись с супругами, преступники похитили несколько курток и ТВ-тюнер. В большинстве случаев добычей грабителей становились одежда, бытовая техника и деньги. При этом больших сумм у убитых ими людей, как правило, не оказывалось.
Охота на полицейских
Еще через год в Аксае застрелили инспектора ДПС, а в Новочеркасске в западню угодили два сотрудника ЧОП, один из которых от полученных ран скончался в больнице. Причем охранников расстреляли из автоматов, похищенных у полицейских.
Погорели на алкоголе
Главная "амазонка" вела себя на допросах нагло и уверенно. В процессе следствия выяснилось, что бандиты передвигались на грузовой "Газели". С собой всегда брали небольшой скутер и палатку. На дело ездили на скутере, а палатку разбивали где-нибудь на берегу реки. После преступлений они отсиживались на природе, изображая туристов, и только спустя пару дней возвращались домой. Также выяснилось, что на кровавые расправы семейка брала с собой 13-летнюю дочь.