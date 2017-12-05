Источник назвал возможную причину пожара в колонии "Белый лебедь"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Причинами крупного пожара в колонии "Белый лебедь" в Пермском крае, по предварительным данным, считаются поджог и неисправность в электрооборудовании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, две причины пожара — поджог и короткое замыкание", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на территории горит трехэтажное кирпичное здание штаба размером 30 на 60 метров.

Борьбу с огнем в настоящее время ведут свыше 20 боевых расчетов, всего 60 человек.

По предварительным данным, пострадавших нет.