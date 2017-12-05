"Хакеры в молоке": скандал с документами Россельхознадзора

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Неожиданный скандал между Россельхознадзором и американской компанией PepsiCo разгорелся на этой неделе в Москве. Согласно заявлению российского ведомства, компания незаконно получила служебный документ, который мог дать ей преимущества перед конкурентами.

Не остановившись на данной формулировке, Россельхознадзор выдвинул и более серьезные обвинения, заявив, что, возможно, PepsiCo достала документ с помощью хакерской атаки. Ведомство намерено сообщить о своих подозрениях в правоохранительные органы. PepsiCo все эти обвинения категорически отвергает.

Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая рассказала РИА Новости, что в целом это не первый случай, когда внутренние документы органов власти попадают к представителям бизнеса. "Я склонна верить Россельхознадзору, нельзя сказать точно, но, если государственная структура вышла с этим в эфир, то ситуация действительно серьезная", — добавила она.

Запретный документ сладок

Началась эта история вечером в понедельник. Россельхознадзор опубликовал сообщение, в котором заявил, что во время встречи представителей Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") с руководством ведомства вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков представил копию документа Россельхознадзора, имеющего пометку "для служебного пользования".

Ведомство заявило, что этот документ в адрес PepsiCo не направлялся, и данный факт может говорить о том, что "американская компания использует незаконные методы получения информации государственных органов".

Россельхознадзор обратился в компанию с просьбой в кратчайшие сроки предоставить информацию, кем и когда внутренний служебный документ был направлен в PepsiCo, чтобы провести расследование всей ситуации.

PepsiCo с этими обвинениями не согласилась. Так, Глушков заявил РИА Новости, что информация не соответствует действительности: компания не получала от службы никаких запросов по поводу их служебной переписки и не предоставляла никаких документов под грифом "для служебного пользования" руководству Россельхознадзора.

Вице-президент также подчеркнул, что PepsiCo, являющаяся членом Консультационного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), использует только законные методы взаимодействия с органами государственной власти и СМИ. Однако пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, комментируя эти заявления PepsiCo, назвала их "совершенным лукавством".

Не первое столкновение

Россельхознадзор и раньше предъявлял претензии к членам "Союзмолока" (в союз входит и PepsiCo). В феврале ведомство и отраслевое объединение "поссорились" из-за письма "Союзмолока" главе Минсельхоза Александру Ткачеву. В нем "Союзмолоко" высказывало опасения производителей из-за решения ведомства об установлении статусов регионов по заразным болезням животных. Тогда Россельхознадзор выступил с достаточно резким, но развернутым ответом, объясняющим, почему эти опасения, равно как и предположения о возможном росте цен на молоко, безосновательны.

Кроме того, долгую историю имеют противоречия между службой и союзом из-за планируемого вступления в силу электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для молочной и мясной продукции. Россельхознадзор эту систему поддерживает, "Союзмолоко" говорило о неготовности производителей к ней.

Поднимала ли PepsiCo эту тему на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в середине ноября, точно неизвестно. Однако по его итогам глава правительства поручил Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Роспотребнадзору до 14 декабря проработать вопрос о целесообразности ветеринарной сертификации готовой молочной продукции.

Источник РИА Новости в отрасли допустил, что конфликт Россельхознадзора и PepsiCo, которая является одним из ведущих в России переработчиков сырого молока, по поводу служебных документов может быть связан как раз с отношением компании к ЭВС. "Причина конфликта в том, что PepsiCo против введения обязательной ветсертификации, на чем настаивает Россельхознадзор", — сказал собеседник агентства.

"Скорее всего, это какое-то недоразумение или следствие того конфликта, который сейчас идет между Россельхознадзором и крупными переработчиками молока в части вопроса о внедрении электронной ветеринарной сертификации", — предположил зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, который также является президентом "Союзмолока".

Молочные секреты

Во вторник конфликт получил бурное развитие: Россельхознадзор сообщил о предварительных результатах внутренней проверки. По ее итогам пресс-секретарь ведомства заявила, что никто из сотрудников службы, обладающих доступом к представленному вице-президентом PepsiCo служебному документу, во внешнее информационное поле письмо не направлял.

При этом, по ее словам, подтвердить наличие указанного письма у Глушкова могут глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его заместитель Николай Власов и начальник управления внутреннего ветеринарного надзора службы Татьяна Балагула, которые участвовали во встрече представителей "Союзмолока".

"В этой связи служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России", — сообщила Мелано.

Она также указала, что в документе, который оказался у компании, содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний. И поэтому, продолжила Мелано, предприятия, входящие в PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий.

"Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж. Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, что будет сделано в ближайшее время", — заключила пресс-секретарь ведомства.

PepsiCo с подобными обвинениями не согласна. "PepsiCo категорически отвергает абсурдные предположения Россельхознадзора как не имеющие под собой никаких оснований", — сказал РИА Новости Глушков, комментируя последние заявления ведомства.

Был ли взлом?

Основатель и гендиректор компании Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений) Илья Сачков высказал РИА Новости мнение, что до завершения официального расследования делать какие-либо выводы об атрибуции атак преждевременно. "Иначе есть риск повторить ошибку США, бездоказательно обвиняющих Россию в хакерских атаках", — указал Сачков.

В свою очередь главный антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев отметил, что утечки информации могут происходить в результате как внешних, так и внутренних угроз.

"Защиту от первых помогают обеспечить технические средства – шифрование, антивирус и так далее. К сожалению, гораздо сложнее защититься от инсайдеров — здесь важны правильные внутренние политики безопасности, выстроенные процедуры и бизнес-процессы, обучение персонала, постоянный мониторинг и выявление угроз", — сказал эксперт.

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Хайруллин считает, что подозрения Россельхознадзора в коммерческом шпионаже требуют проверки. "Раз такой сигнал прошел, то компетентным органам, может быть, даже на уровне ФСБ России, есть необходимость срочно проверить, насколько это правдивая информация", — считает депутат.