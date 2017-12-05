"Хакеры в молоке": скандал с документами Россельхознадзора

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Неожиданный скандал между Россельхознадзором и американской компанией PepsiCo разгорелся на этой неделе в Москве. Согласно заявлению российского ведомства, компания незаконно получила служебный документ, который мог дать ей преимущества перед конкурентами.
Не остановившись на данной формулировке, Россельхознадзор выдвинул и более серьезные обвинения, заявив, что, возможно, PepsiCo достала документ с помощью хакерской атаки. Ведомство намерено сообщить о своих подозрениях в правоохранительные органы. PepsiCo все эти обвинения категорически отвергает.
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая рассказала РИА Новости, что в целом это не первый случай, когда внутренние документы органов власти попадают к представителям бизнеса. "Я склонна верить Россельхознадзору, нельзя сказать точно, но, если государственная структура вышла с этим в эфир, то ситуация действительно серьезная", — добавила она.
Запретный документ сладок
Началась эта история вечером в понедельник. Россельхознадзор опубликовал сообщение, в котором заявил, что во время встречи представителей Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") с руководством ведомства вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков представил копию документа Россельхознадзора, имеющего пометку "для служебного пользования".
Россельхознадзор обратился в компанию с просьбой в кратчайшие сроки предоставить информацию, кем и когда внутренний служебный документ был направлен в PepsiCo, чтобы провести расследование всей ситуации.
PepsiCo с этими обвинениями не согласилась. Так, Глушков заявил РИА Новости, что информация не соответствует действительности: компания не получала от службы никаких запросов по поводу их служебной переписки и не предоставляла никаких документов под грифом "для служебного пользования" руководству Россельхознадзора.
Вице-президент также подчеркнул, что PepsiCo, являющаяся членом Консультационного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), использует только законные методы взаимодействия с органами государственной власти и СМИ. Однако пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, комментируя эти заявления PepsiCo, назвала их "совершенным лукавством".
Не первое столкновение
Кроме того, долгую историю имеют противоречия между службой и союзом из-за планируемого вступления в силу электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для молочной и мясной продукции. Россельхознадзор эту систему поддерживает, "Союзмолоко" говорило о неготовности производителей к ней.
Поднимала ли PepsiCo эту тему на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в середине ноября, точно неизвестно. Однако по его итогам глава правительства поручил Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Роспотребнадзору до 14 декабря проработать вопрос о целесообразности ветеринарной сертификации готовой молочной продукции.
"Скорее всего, это какое-то недоразумение или следствие того конфликта, который сейчас идет между Россельхознадзором и крупными переработчиками молока в части вопроса о внедрении электронной ветеринарной сертификации", — предположил зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, который также является президентом "Союзмолока".
Молочные секреты
При этом, по ее словам, подтвердить наличие указанного письма у Глушкова могут глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его заместитель Николай Власов и начальник управления внутреннего ветеринарного надзора службы Татьяна Балагула, которые участвовали во встрече представителей "Союзмолока".
"В этой связи служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России", — сообщила Мелано.
Она также указала, что в документе, который оказался у компании, содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний. И поэтому, продолжила Мелано, предприятия, входящие в PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий.
"Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж. Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, что будет сделано в ближайшее время", — заключила пресс-секретарь ведомства.
PepsiCo с подобными обвинениями не согласна. "PepsiCo категорически отвергает абсурдные предположения Россельхознадзора как не имеющие под собой никаких оснований", — сказал РИА Новости Глушков, комментируя последние заявления ведомства.
Был ли взлом?
В свою очередь главный антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев отметил, что утечки информации могут происходить в результате как внешних, так и внутренних угроз.
"Защиту от первых помогают обеспечить технические средства – шифрование, антивирус и так далее. К сожалению, гораздо сложнее защититься от инсайдеров — здесь важны правильные внутренние политики безопасности, выстроенные процедуры и бизнес-процессы, обучение персонала, постоянный мониторинг и выявление угроз", — сказал эксперт.
Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Хайруллин считает, что подозрения Россельхознадзора в коммерческом шпионаже требуют проверки. "Раз такой сигнал прошел, то компетентным органам, может быть, даже на уровне ФСБ России, есть необходимость срочно проверить, насколько это правдивая информация", — считает депутат.