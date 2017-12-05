РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

"Хакеры в молоке": скандал с документами Россельхознадзора

18:3405.12.2017
0710
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМолочная продукция PepsiCo на прилавке в магазине. Архивное фотоМолочная продукция PepsiCo на прилавке в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Неожиданный скандал между Россельхознадзором и американской компанией PepsiCo разгорелся на этой неделе в Москве. Согласно заявлению российского ведомства, компания незаконно получила служебный документ, который мог дать ей преимущества перед конкурентами.

Компания PepsiCo
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Источник назвал причину конфликта между Россельхознадзором и PepsiCo

Не остановившись на данной формулировке, Россельхознадзор выдвинул и более серьезные обвинения, заявив, что, возможно, PepsiCo достала документ с помощью хакерской атаки. Ведомство намерено сообщить о своих подозрениях в правоохранительные органы. PepsiCo все эти обвинения категорически отвергает.

Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая рассказала РИА Новости, что в целом это не первый случай, когда внутренние документы органов власти попадают к представителям бизнеса. "Я склонна верить Россельхознадзору, нельзя сказать точно, но, если государственная структура вышла с этим в эфир, то ситуация действительно серьезная", — добавила она.

Запретный документ сладок 

Началась эта история вечером в понедельник. Россельхознадзор опубликовал сообщение, в котором заявил, что во время встречи представителей Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") с руководством ведомства вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков представил копию документа Россельхознадзора, имеющего пометку "для служебного пользования".

Сергей Глушков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
PepsiCo назвала абсурдными подозрения Россельхознадзора в шпионаже
Ведомство заявило, что этот документ в адрес PepsiCo не направлялся, и данный факт может говорить о том, что "американская компания использует незаконные методы получения информации государственных органов".

Россельхознадзор обратился в компанию с просьбой в кратчайшие сроки предоставить информацию, кем и когда внутренний служебный документ был направлен в PepsiCo, чтобы провести расследование всей ситуации.

PepsiCo с этими обвинениями не согласилась. Так, Глушков заявил РИА Новости, что информация не соответствует действительности: компания не получала от службы никаких запросов по поводу их служебной переписки и не предоставляла никаких документов под грифом "для служебного пользования" руководству Россельхознадзора.

Вице-президент также подчеркнул, что PepsiCo, являющаяся членом Консультационного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), использует только законные методы взаимодействия с органами государственной власти и СМИ. Однако пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, комментируя эти заявления PepsiCo, назвала их "совершенным лукавством".

Не первое столкновение 

Производство сыров на предприятии. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Россельхознадзор временно запретил поставки сыра с завода "Вимм-Билль-Данн"
Россельхознадзор и раньше предъявлял претензии к членам "Союзмолока" (в союз входит и PepsiCo). В феврале ведомство и отраслевое объединение "поссорились" из-за письма "Союзмолока" главе Минсельхоза Александру Ткачеву. В нем "Союзмолоко" высказывало опасения производителей из-за решения ведомства об установлении статусов регионов по заразным болезням животных. Тогда Россельхознадзор выступил с достаточно резким, но развернутым ответом, объясняющим, почему эти опасения, равно как и предположения о возможном росте цен на молоко, безосновательны.

Кроме того, долгую историю имеют противоречия между службой и союзом из-за планируемого вступления в силу электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для молочной и мясной продукции. Россельхознадзор эту систему поддерживает, "Союзмолоко" говорило о неготовности производителей к ней.

Поднимала ли PepsiCo эту тему на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в середине ноября, точно неизвестно. Однако по его итогам глава правительства поручил Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Роспотребнадзору до 14 декабря проработать вопрос о целесообразности ветеринарной сертификации готовой молочной продукции.

Мужчина подписывает документы. Архивное фото
© Depositphotos / SergPoznanskiy
Россельхознадзор обратится в правоохранительные органы по поводу PepsiCo
Источник РИА Новости в отрасли допустил, что конфликт Россельхознадзора и PepsiCo, которая является одним из ведущих в России переработчиков сырого молока, по поводу служебных документов может быть связан как раз с отношением компании к ЭВС. "Причина конфликта в том, что PepsiCo против введения обязательной ветсертификации, на чем настаивает Россельхознадзор", — сказал собеседник агентства.

"Скорее всего, это какое-то недоразумение или следствие того конфликта, который сейчас идет между Россельхознадзором и крупными переработчиками молока в части вопроса о внедрении электронной ветеринарной сертификации", — предположил зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, который также является президентом "Союзмолока".

Молочные секреты

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Рябков заявил, что Россия не боится новых санкций США
Во вторник конфликт получил бурное развитие: Россельхознадзор сообщил о предварительных результатах внутренней проверки. По ее итогам пресс-секретарь ведомства заявила, что никто из сотрудников службы, обладающих доступом к представленному вице-президентом PepsiCo служебному документу, во внешнее информационное поле письмо не направлял.

При этом, по ее словам, подтвердить наличие указанного письма у Глушкова могут глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его заместитель Николай Власов и начальник управления внутреннего ветеринарного надзора службы Татьяна Балагула, которые участвовали во встрече представителей "Союзмолока".

"В этой связи служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России", — сообщила Мелано.

Она также указала, что в документе, который оказался у компании, содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний. И поэтому, продолжила Мелано, предприятия, входящие в PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий.

"Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж. Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, что будет сделано в ближайшее время", — заключила пресс-секретарь ведомства.

PepsiCo с подобными обвинениями не согласна. "PepsiCo категорически отвергает абсурдные предположения Россельхознадзора как не имеющие под собой никаких оснований", — сказал РИА Новости Глушков, комментируя последние заявления ведомства.

Был ли взлом?

Лобстер. Архивное фото
© Depositphotos / AChubykin
В Канаде обнаружили лобстера с "татуировкой" Pepsi
Основатель и гендиректор компании Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений) Илья Сачков высказал РИА Новости мнение, что до завершения официального расследования делать какие-либо выводы об атрибуции атак преждевременно. "Иначе есть риск повторить ошибку США, бездоказательно обвиняющих Россию в хакерских атаках", — указал Сачков.

В свою очередь главный антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев отметил, что утечки информации могут происходить в результате как внешних, так и внутренних угроз.

"Защиту от первых помогают обеспечить технические средства – шифрование, антивирус и так далее. К сожалению, гораздо сложнее защититься от инсайдеров — здесь важны правильные внутренние политики безопасности, выстроенные процедуры и бизнес-процессы, обучение персонала, постоянный мониторинг и выявление угроз", — сказал эксперт.

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Хайруллин считает, что подозрения Россельхознадзора в коммерческом шпионаже требуют проверки. "Раз такой сигнал прошел, то компетентным органам, может быть, даже на уровне ФСБ России, есть необходимость срочно проверить, насколько это правдивая информация", — считает депутат.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена