Потерпевший крушение на Ставрополье вертолет обследовал газопровод

ПЯТИГОРСК, 5 дек — РИА Новости, Маргарита Савельева. Потерпевший крушение на Ставрополье вертолет выполнял обследование газопровода по заказу газовой компании, сообщили РИА Новости в Карачаево-Черкесской транспортной прокуратуре.

Ранее во вторник вертолет Robinson-44 потерпел крушение, два человека погибли. По словам представителя ГУ МЧС по Ставропольскому краю, обломки машины найдены около населенного пункта Кианкиз Андроповского района, на место выехали все оперативные службы.

"Вертолет выполнял полет по заказу газовой компании, проводилось обследование газопровода, на борту находился пилот Борис Бароев, вертолет принадлежит авиакомпании "Баркол", обломки нашли в 400 метрах от железнодорожного полотна", — сказал собеседник агентства.