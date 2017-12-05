Источник назвал причину конфликта между Россельхознадзором и PepsiCo

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первопричиной конфликта Россельхознадзора и PepsiCo стало негативное отношение американской компании к введению обязательной ветеринарной сертификации готовой молочной продукции, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

В понедельник Россельхознадзор сообщил, что PepsiCo могла незаконно получить его служебный документ. Во вторник ведомство заявило, что по итогам внутренней проверки подозревает компанию в хакерской атаке для получения служебного документа, расценивает это как коммерческий шпионаж и планирует обратиться в правоохранительные органы. PepsiCo все эти обвинения отвергает.

"Причина конфликта в том, что PepsiCo против введения обязательной ветсертификации, на чем настаивает Россельхознадзор", — сказал источник агентства.

Действующее законодательство предусматривает оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме с 1 января 2018 года. Планируется, что сертификация затронет и готовую молочную продукцию, против чего возражают производители, в частности отраслевое объединение "Союзмолоко" (среди его членов и компания PepsiCo).

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам Консультативного совета по иностранным инвестициям поручил Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Роспотребнадзору до 14 декабря проработать вопрос о целесообразности ветеринарной сертификации готовой молочной продукции. Ранее правительство объявило, что для лучшей подготовки отрасли решило отложить переход на электронную ветеринарную сертификацию на 1 июля 2018 года, и соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.