В Думе просят провести проверку обвинений Россельхознадзора в адрес PepsiCo

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Обвинения Россельхознадзора в адрес PepsiCo относительно подозрений в коммерческом шпионаже требуют проверки, хотя не исключено, что это просто недоразумение, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, который также является президентом Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").
Россельхознадзор заявлял, что на встрече представителей "Союзмолоко" с руководством ведомства вице-президент PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков представил копию служебного документа ведомства, имеющего пометку "для служебного пользования" и не направлявшегося в адрес компании. Однако сам Глушков заявил РИА Новости, что компания не предоставляла никаких документов под грифом "ДСП" руководству Россельхознадзора и использует только законные методы взаимодействия с органами власти и СМИ.
Ветсертификация
Действующее законодательство предусматривает оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме с 1 января 2018 года. Однако для лучшей подготовки отрасли правительство решило отложить срок перехода на электронное оформление таких документов на 1 июля 2018 года, и соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.
Планируется, что сертификация затронет и готовую молочную продукцию, против чего возражают производители, в частности отраслевое объединение "Союзмолоко" (среди его членов и компания PepsiCo). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам Консультативного совета по иностранным инвестициям поручил Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Роспотребнадзору до 14 декабря проработать вопрос о целесообразности ветсертификации готовой молочной продукции.
Аккуратная проверка
"Но раз такой сигнал прошел, то компетентным органам, может быть, даже на уровне ФСБ России, есть необходимость срочно проверить, насколько это правдивая информация. Если эта информация правдива, то соответствующие выводы сделать, а если не правдива, то тоже надо навести порядок и не допустить подобной ситуации", — считает Хайруллин.