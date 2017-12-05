В Думе просят провести проверку обвинений Россельхознадзора в адрес PepsiCo

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Обвинения Россельхознадзора в адрес PepsiCo относительно подозрений в коммерческом шпионаже требуют проверки, хотя не исключено, что это просто недоразумение, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, который также является президентом Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").

Россельхознадзор в понедельник сообщил, что PepsiCo могла незаконно получить его служебный документ. Во вторник ведомство заявило, что по итогам внутренней проверки подозревает компанию в хакерской атаке для получения служебного документа и расценивает это как коммерческий шпионаж. PepsiCo все эти обвинения отвергает.

Россельхознадзор заявлял, что на встрече представителей "Союзмолоко" с руководством ведомства вице-президент PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков представил копию служебного документа ведомства, имеющего пометку "для служебного пользования" и не направлявшегося в адрес компании. Однако сам Глушков заявил РИА Новости, что компания не предоставляла никаких документов под грифом "ДСП" руководству Россельхознадзора и использует только законные методы взаимодействия с органами власти и СМИ.

Ветсертификация

"Я когда прочитал про это, то удивился, поскольку ничего подобного не видел, в моей практике такого не было", — сказал Хайруллин, комментируя соответствующую новость. "Скорее всего, это какое-то недоразумение или следствие того конфликта, который сейчас идет между Россельхознадзором и крупными переработчиками молока в части вопроса о внедрении электронной ветеринарной сертификации", — предположил он.

Действующее законодательство предусматривает оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме с 1 января 2018 года. Однако для лучшей подготовки отрасли правительство решило отложить срок перехода на электронное оформление таких документов на 1 июля 2018 года, и соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

Планируется, что сертификация затронет и готовую молочную продукцию, против чего возражают производители, в частности отраслевое объединение "Союзмолоко" (среди его членов и компания PepsiCo). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам Консультативного совета по иностранным инвестициям поручил Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Роспотребнадзору до 14 декабря проработать вопрос о целесообразности ветсертификации готовой молочной продукции.

Аккуратная проверка

Зампред комитета ГД напомнил, что переработчики являются крупным инвестором в экономику РФ. "И государственная задача сейчас не распугать инвесторов, а создать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса", — добавил он.

"Но раз такой сигнал прошел, то компетентным органам, может быть, даже на уровне ФСБ России, есть необходимость срочно проверить, насколько это правдивая информация. Если эта информация правдива, то соответствующие выводы сделать, а если не правдива, то тоже надо навести порядок и не допустить подобной ситуации", — считает Хайруллин.