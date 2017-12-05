РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Думе просят провести проверку обвинений Россельхознадзора в адрес PepsiCo

17:0805.12.2017
(обновлено: 17:15 05.12.2017)
04130
© Fotolia / Andrey PopovПроверка документов с лупой. Архивное фотоПроверка документов с лупой. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Popov

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Обвинения Россельхознадзора в адрес PepsiCo относительно подозрений в коммерческом шпионаже требуют проверки, хотя не исключено, что это просто недоразумение, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, который также является президентом Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").

Сергей Глушков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
PepsiCo назвала абсурдными подозрения Россельхознадзора в шпионаже
Россельхознадзор в понедельник сообщил, что PepsiCo могла незаконно получить его служебный документ. Во вторник ведомство заявило, что по итогам внутренней проверки подозревает компанию в хакерской атаке для получения служебного документа и расценивает это как коммерческий шпионаж. PepsiCo все эти обвинения отвергает.

Россельхознадзор заявлял, что на встрече представителей "Союзмолоко" с руководством ведомства вице-президент PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков представил копию служебного документа ведомства, имеющего пометку "для служебного пользования" и не направлявшегося в адрес компании. Однако сам Глушков заявил РИА Новости, что компания не предоставляла никаких документов под грифом "ДСП" руководству Россельхознадзора и использует только законные методы взаимодействия с органами власти и СМИ.

Ветсертификация

Завод PepsiCo. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Россельхознадзор заподозрил PepsiCo в хакерской атаке
"Я когда прочитал про это, то удивился, поскольку ничего подобного не видел, в моей практике такого не было", — сказал Хайруллин, комментируя соответствующую новость. "Скорее всего, это какое-то недоразумение или следствие того конфликта, который сейчас идет между Россельхознадзором и крупными переработчиками молока в части вопроса о внедрении электронной ветеринарной сертификации", — предположил он.

Действующее законодательство предусматривает оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме с 1 января 2018 года. Однако для лучшей подготовки отрасли правительство решило отложить срок перехода на электронное оформление таких документов на 1 июля 2018 года, и соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

Планируется, что сертификация затронет и готовую молочную продукцию, против чего возражают производители, в частности отраслевое объединение "Союзмолоко" (среди его членов и компания PepsiCo). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам Консультативного совета по иностранным инвестициям поручил Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Роспотребнадзору до 14 декабря проработать вопрос о целесообразности ветсертификации готовой молочной продукции.

Аккуратная проверка

Мужчина подписывает документы. Архивное фото
© Depositphotos / SergPoznanskiy
Россельхознадзор обратится в правоохранительные органы по поводу PepsiCo
Зампред комитета ГД напомнил, что переработчики являются крупным инвестором в экономику РФ. "И государственная задача сейчас не распугать инвесторов, а создать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса", — добавил он.

"Но раз такой сигнал прошел, то компетентным органам, может быть, даже на уровне ФСБ России, есть необходимость срочно проверить, насколько это правдивая информация. Если эта информация правдива, то соответствующие выводы сделать, а если не правдива, то тоже надо навести порядок и не допустить подобной ситуации", — считает Хайруллин.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена