СК попросил суд до 12 февраля оставить в СИЗО экс-главу Марий Эл

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы до февраля продлить срок ареста экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрение ходатайств следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Маркелова и Кожановой до 12 февраля 2018 года назначено на 13.30 6 декабря", — сказала она.

Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.