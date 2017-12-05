PepsiCo назвала абсурдными подозрения Россельхознадзора в шпионаже

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Компания PepsiCo отвергает предположения Россельхознадзора о причастности компании к хакерским атакам для получения служебных документов ведомства и считает их абсурдными, сообщил РИА Новости вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo в Восточной Европе Сергей Глушков.

В понедельник Россельхознадзор сообщил, что PepsiCo могла незаконно получить служебный документ ведомства. Во вторник пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что никто из сотрудников службы, имевших доступ к этому документу, письмо во внешнее информационное поле не направлял.

В этой связи служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации госорганов РФ. Представитель Россельхознадзора также заявила, что получение этого документа давало PepsiCo преимущество перед конкурентами, и поэтому данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж. Ведомство выразило намерение обратиться в правоохранительные органы РФ по поводу этой ситуации.

"PepsiCo категорически отвергает абсурдные предположения Россельхознадзора как не имеющие под собой никаких оснований", — сказал Глушков, комментируя последнее заявление ведомства.

Накануне компания заявила, что использует только законные методы взаимодействия с органами госвласти и СМИ.