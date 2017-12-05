Полиция проверяет данные об избиении женщины в петербургской "Пятерочке"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением об избиении охранником магазина "Пятерочка" в Пушкинском районе города, сообщает во вторник пресс-служба регионального ГУМВД.

По данным ведомства, в понедельник вечером в полицию обратилась петербурженка с заявлением о том, что ее избил охранник супермаркета "Пятерочка" на Ленинградской улице, 36 в Пушкине.

"Женщина обратилась в травмпункт, где у нее зафиксировали ушибы и гематомы", — говорится в сообщении.

Как сообщали местные СМИ, конфликт случился из-за якобы украденного куска сыра. Муж потерпевшей рассказал, что претензии пострадавшей начали предъявлять уже на кассе, когда все продукты были пробиты. Охранник магазина нанес женщине несколько ударов стеклянной дверью, в результате у женщины в трамвпункте диагностировали ушибы ног и рук.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Комментарием X5 Retail Group, в которую входит сеть магазинов "Пятерочка", РИА Новости пока не располагает.