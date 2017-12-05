МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи человек эвакуировали во вторник днем из бизнес-центра на юго-западе Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После звонка с угрозой взрыва из бизнес-центра по адресу: улица Академика Пилюгина, дом 22 выведено около 1,3 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, помещения здания уже проверяют кинологи.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.