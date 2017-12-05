Участникам ростовской банды огласили приговор за разбой и убийства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек — РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил участников банды, которые совершали разбойные нападения на юге России и убили в регионе 10 человек, к срокам от 16 до 21 года колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В сентябре в Ростовском областном суде был оглашен вердикт присяжных в отношении четверых предполагаемых членов банды, совершивших, по версии следствия, десять убийств и одно покушение на убийство. Присяжные признали фигурантов виновными по всем эпизодам обвинения. Присяжные признали подсудимых членами банды, а также сочли доказанным обвинение в ношении и хранении оружия. Гособвинитель попросил приговорить четырех подсудимых к срокам от 18 до 23 лет колонии.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорить Викторию Тарвердиеву к 16 годам заключения в исправительной колонии общего режима, Инессу Тарвердиеву — к 21 году, Анастасию Синельник — к 19 годам в исправительной колонии общего режима, а Сергея Синельника — к 20 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказал судья.

Они признаны виновными в бандитизме (статья 209 УК РФ), убийстве (статья 105 УК РФ), покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК РФ), разбойном нападении (статья 162 УК РФ), хищении оружия и боеприпасов (статья 226 УК РФ) и незаконном обороте оружия и боеприпасов (статья 222 УК РФ). Суд приговорил взыскать с них 12,5 миллиона рублей возмещения морального вреда.

Ранее сообщалось, что одна из подсудимых — Виктория Тарвердиева — по решению присяжных заслуживает снисхождения по четырем эпизодам обвинения: двум эпизодам убийства (убийство трех человек и одно покушение на убийство), создание банды, а также ношение и хранение оружия. Кроме того, в одном из эпизодов убийства Виктория Тарвердиева не числится.

По информации СК, Инесса Тарвердиева вместе с гражданским супругом создала организованную вооруженную группу, в которую также входили ее дочь Виктория Тарвердиева и супруги Синельник. Сергей Синельник, по версии следствия, являлся сотрудником ДПС. Следствие считает, что члены банды нападали на людей с целью грабежа, нападения совершались в Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии.

Следователи считают, что в 2007-2009 годах в Ростовской области злоумышленники убили 10 человек, в том числе начальника отделения ОМОН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супругу и их двух малолетних детей. В начале сентября 2013 года лидеры банды были замечены полицейскими при попытке скрыться после очередного убийства, завязалась перестрелка, в которой погиб гражданский муж Тарвердиевой и один из стражей порядка. По информации СК, продолжается расследование преступлений, совершенных обвиняемыми в последующие годы. Речь идет еще о 10 убийствах, двух покушениях на убийство, ряде посягательств на сотрудников правоохранительных органов, не менее 10 разбоях, более 60 кражах.