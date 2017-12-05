В Башкирии школьница умерла на уроке информатики

УФА, 5 дек — РИА Новости. Ученица 11 класса потеряла сознание и скончалась до приезда скорой помощи в школе башкирского города Нефтекамск, сообщило СУ СК России по региону.

По данным ведомства, утром во вторник 17-летняя ученица потеряла сознание на уроке информатики.

"Фельдшер школы оказала ребенку первую медицинскую помощь и вызвала бригаду скорой. До приезда врачей ученица скончалась. Следствию известно, что она состояла на учете в поликлинике в связи с имевшимися заболеваниями", — сообщает СУ СК.

Следователи выехали на место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка.