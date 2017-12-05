В Башкирии школьница умерла на уроке информатики

УФА, 5 дек — РИА Новости. Ученица 11 класса потеряла сознание и скончалась до приезда скорой помощи в школе башкирского города Нефтекамск, сообщило СУ СК России по региону.
"Фельдшер школы оказала ребенку первую медицинскую помощь и вызвала бригаду скорой. До приезда врачей ученица скончалась. Следствию известно, что она состояла на учете в поликлинике в связи с имевшимися заболеваниями", — сообщает СУ СК.
Следователи выехали на место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка.