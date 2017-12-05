Тельману Исмаилову предъявили обвинения в убийстве

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову заочно предъявили обвинения в убийстве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Бизнесмена также обвиняют в незаконном обороте оружия.

По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в прошлом году. План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов выстрелил из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных травм. Рафик Исмаилов, согласно договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также спрятать орудие преступления.

На данный момент Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующие материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.