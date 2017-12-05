Получившему повестку ребенку в Приморье не нужно будет идти в военкомат

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Ребенку, который получил повестку в военкомат Уссурийска для первоначальной постановки на воинский учет, не нужно будет приходить в учреждение, сообщил РИА Новости представитель отделения подготовки призыва городского военного комиссариата.

Ранее сообщалось, что трое семилетних детей в Приморье из-за ошибки получили повестки в военкомат. Местное СМИ опубликовало фото повестки, которую предоставил дедушка мальчика. Он сообщил изданию, что планирует пойти с внуком в военкомат в назначенный день.

"Был один ребенок и одно письмо о первоначальной постановке на учет в военкомате. Детская больница ошиблась при составлении данных на одну цифру – 2010 и 2001 год рождения. Поэтому ребенку не нужно посещать военкомат, и за неявку ничего не будет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас в списках 1,5 тысячи человек, и невозможно проверить всех по адресам. При этом путаницы с данными иногда случались, добавил собеседник. Один раз такое письмо прислали девочке – у нее фамилия заканчивается на "о", и имя написали "Евгений" вместо "Евгения".