ГИБДД изучает видео с Gelandewagen, проехавшим по набережной в Москве

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Столичный главк ГИБДД изучает видео, на котором девушка-водитель Gelandewagen преградила путь пешеходам на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ведомства.

"ГИБДД изучает видео, на котором девушка-водитель Gelandewagen преградила путь пешеходам на набережной", — сообщили в главке.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка проехалась по тротуару на набережной Тараса Шевченко и выложила видео со своими действиями в Instagram. Как следует из публикации, водитель перегородила путь пешеходам, которые хотели выйти на тротуар, но им пришлось пропустить машину.