В Приморье трое семилетних детей получили повестки в военкомат

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Три семилетних ребенка в Приморье из-за ошибки получили повестки в военкомат, сообщил РИА Новости представитель военного комиссариата Уссурийска.

Местное СМИ опубликовало во вторник фото повестки, которую предоставил дедушка одного из мальчиков. Он сообщил изданию, что планирует пойти с внуком в военкомат в назначенный день.

В Уссурийском комиссариате пояснили, что повестки пришли из-за ошибки в передаче данных о призывниках. "Передали искаженную информацию", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Представитель Муниципального казенного предприятия "Партнер" Уссурйиского ГО, которое занимается передачей данных в военкомат, рассказал, что ошибка, скорее всего, произошла при передачи данных в военкомат из городской больницы. "В наших списках с гражданами, подлежащими первоначальной постановке на учет, дети отсутствуют. Так что ошибка в списках, скорее всего, от больницы", — сказал собеседник.

Он уточнил, что речь идет о детях 2010 года рождения. "Бывают, что даты путаются, но в данном случае мы все проверили", — добавил он.

Комментарием Уссурйиской городской больницы РИА Новости пока не располагает.