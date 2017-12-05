В Приморье трое семилетних детей получили повестки в военкомат

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Три семилетних ребенка в Приморье из-за ошибки получили повестки в военкомат, сообщил РИА Новости представитель военного комиссариата Уссурийска.
Местное СМИ опубликовало во вторник фото повестки, которую предоставил дедушка одного из мальчиков. Он сообщил изданию, что планирует пойти с внуком в военкомат в назначенный день.
В Уссурийском комиссариате пояснили, что повестки пришли из-за ошибки в передаче данных о призывниках. "Передали искаженную информацию", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Он уточнил, что речь идет о детях 2010 года рождения. "Бывают, что даты путаются, но в данном случае мы все проверили", — добавил он.
Комментарием Уссурйиской городской больницы РИА Новости пока не располагает.