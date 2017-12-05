Прения по делу Хорошавина отложили из-за болезни адвоката

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек — РИА Новости. Прения по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, в которых во вторник должна была выступить сторона защиты, отложили в связи с болезнью единственного адвоката Хорошавина Ольги Артюховой, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Поступило уведомление с копией листа нетрудоспособности адвоката Артюховой, с 4 декабря она находится на больничном. Продолжение рассмотрения дела в ее отсутствие стороны посчитали невозможным", — сказала судья Елена Поликина.

Хорошавин заявил, что не планирует на это время заключать соглашение с другим защитником.

Заседание суда отложено до 11 декабря.

Неделю назад в прениях выступил прокурор Денис Штундер. Гособвинитель потребовал приговорить Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Для его бывшего советника Андрея Икрамова прокуратура просит 9,5 лет колонии строгого режима и 300 миллионов рублей штрафа.

По мнению гособвинения, бывший зампред сахалинского правительства Сергей Карепкин должен провести в колонии 8 лет и заплатить государству штраф в трехкратном размере взятки, экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николай Борисов — отсидеть 7 лет со штрафом в двукратном размере взятки.

Хорошавина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте. Следствие по уголовному делу длилось 2 года, суд начался в марте 2017 года. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.