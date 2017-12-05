ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 дек — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 10 километров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Во вторник утром по местному времени на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Его высота составила до 10 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении от исполина", — сказал представитель службы.

В краевом главе МЧС отметили, что в населенных пунктах Камчатского края пеплопадов зарегистрировано не было.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.