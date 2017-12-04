Бастрыкин: для борьбы с интернет-преступлениями необходима подготовка

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает нужным подготовить следователей к расследованию преступлений, совершенных при помощи интернета, сообщила в понедельник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В понедельник состоялось рабочее совещание по вопросам совершенствования деятельности образовательных организаций СК РФ и перспектив их развития под председательством главы СК РФ Александра Бастрыкина. В числе наиболее остро стоящих потребностей, Бастрыкин отметил необходимость целевой подготовки к борьбе с экстремизмом и расследованию преступлений, совершенных при помощи интернета.

"Речь идет о разработке новых методик расследования преступлений экстремисткой направленности и террористического характера, в том числе совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также расследования сложных экономических и коррупционных преступлений, преступлений в отношении несовершеннолетних с использованием сети Интернет", — передает Петренко слова Бастрыкина.

Он отметил, что в последние годы следственные органы СК смогли адекватно отреагировать на сложную оперативную обстановку в стране.

По мнению Бастрыкина, во время и после обучения молодые следователи должны получать не только профессиональные знания и навыки, но и морально-психологическое воспитание.

"Преподавание в академиях Следственного комитета РФ обязывает нас не только поддерживать высокий стандарт обучения, но и заботиться о воспитательном процессе, поддерживать традиционное честное служение Отечеству, уровень нравственного воспитания", — также отметил Бастрыкин, передает Петренко.

В обсуждении также приняли участие руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ Сергей Петров, ректор Санкт-Петербургской академии СК РФ Александр Ефремов, и.о. ректора Московской академии СК РФ Анатолий Багмет, директор Кадетского корпуса СК РФ имени Александра Невского Игорь Запорожан, и.о. директора Санкт-Петербургского Кадетского корпуса Игорь Сиренко, а также сотрудники центрального аппарата СК РФ.