Москвич пойдет под суд за садистское убийство фазанов в Парке Горького

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве 12 фазанов в Парке Горького в Москве, предстанет перед судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что полиция Москвы возбудила уголовное дело после того, как молодой человек забрался в вольер в одном из парков и убил 12 фазанов.
"Затем он поочередно отловил самца и самку фазана алмазного, двух самцов фазана золотого, двух самцов фазана королевского, двух самцов фазана непальского, двух самцов фазана Свайно, а также самца и самку фазана охотничьего, которых впоследствии садистским методом убил", — сообщают в ГП.
Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.