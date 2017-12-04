Москвич пойдет под суд за садистское убийство фазанов в Парке Горького

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве 12 фазанов в Парке Горького в Москве, предстанет перед судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Гагаринская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов", — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что полиция Москвы возбудила уголовное дело после того, как молодой человек забрался в вольер в одном из парков и убил 12 фазанов.

По версии следствия, в сентябре злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории мини-зоопарка "Природного заказника Воробьевы горы" Парка Горького, из хулиганских побуждений проник в вольер для птиц.

"Затем он поочередно отловил самца и самку фазана алмазного, двух самцов фазана золотого, двух самцов фазана королевского, двух самцов фазана непальского, двух самцов фазана Свайно, а также самца и самку фазана охотничьего, которых впоследствии садистским методом убил", — сообщают в ГП.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.