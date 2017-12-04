Улюкаев поспорил с прокурорами про взятку, вино и картошку

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Обвинение попросило для экс-министра Алексея Улюкаева 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с назначением всех возможных дополнительных наказаний — штрафом, лишением должностей и наград. Защита, в свою очередь, настаивает на полном оправдании и привлечении основных свидетелей обвинения к ответственности за ложный донос.

Прения продолжатся в Замоскворецком суде столицы в четверг 7 декабря, но основные аргументы сторон понятны уже сейчас.

Версия обвинения



В обличительной речи прокурор Борис Непорожный сделал упор на предполагаемом мотиве экс-главы Минэкономразвития — корысти — и позоре, испытанном всей российской властью после задержания министра.

"Подсудимый использовал свою власть, чтобы потребовать взятку, чем опозорил власть и подорвал доверие к ней… Нуждался ли в деньгах? Он не только не испытывал материальных трудностей, а катался как сыр в масле", — возмутился Непорожный.

"Понимая, что пойман с поличным, он попытался представить себя жертвой провокации", — считает гособвинитель. По его мнению, тщетно.

Главным свидетелем обвинения выступил генерал Олег Феоктистов, возглавлявший на момент эпизода с передачей денег службу безопасности "Роснефти". Показания главы компании Игоря Сечина, передавшего деньги Улюкаеву, были учтены лишь опосредованно (то, о чем рассказал с его слов Феоктистов), поскольку Сечин в суд так и не явился.

Версия защиты



Адвокаты обратили внимание, что взятку, по версии обвинения, Сечин и Улюкаев обсуждали лишь один раз — на саммите стран БРИКС в индийском штате Гоа. Но об этом известно лишь со слов Феоктистова, пересказавшего версию Сечина. Сам Улюкаев настаивает, что речь о взятке не шла, Сечин лишь пообещал подарить ему вино за успешно завершенную сделку.

Обвинение считает, что Улюкаев показал жест двумя пальцами, что означало два миллиона долларов. Разговор в холле отеля попал на видео, но такого жеста там нет. Зато на видео присутствует глава ВТБ Андрей Костин.

"Сторона обвинения проявила изрядную изобретательность в суде, используя все возможности для доказывания вины, даже провели следственный эксперимент. Но они не просили вызвать в суд Костина в качестве свидетеля", — сказал адвокат.

Адвокат Тимофей Гриднев считает, что "такой свидетель для них неудобен". "Он мог бы подтвердить, что такого разговора не было. Прокуратура этого свидетеля просто проигнорировала", — добавил он.

А вот показания Феоктистова защитник попросил суд проигнорировать. "Он сам свидетелем не являлся, а только пересказал то, что услышал. Его показания, таким образом, косвенные и неточные", — сказал Гриднев.

Он также назвал свидетеля необъективным и заинтересованным в исходе дела.

"Он наиболее заинтересован в осуждении Улюкаева, в противном случае велик риск его привлечения к уголовной ответственности за заведомо ложный донос", — отметил адвокат.

Защитник указал и на многочисленные процессуальные нарушения. Так, заявление Сечина и Феоктистова несколько дней пролежало в канцелярии ФСБ, его даже не зарегистрировали. Однако в это время в рамках него уже готовился следственный эксперимент.

Вино, взятка, картошка



Сам Улюкаев думал, что в сумке было вино, которе Сечин обещал ему в Гоа. "Мне обычно дарят книги и вино — то, что я знаю, в чем разбираюсь", — сказал подсудимый.

Он добавил, что ехал в "Роснефть" на деловую встречу, но Сечин встретил его на улице в вязаном свитере и куртке, "как будто собирался на зимнюю рыбалку". "В этом контексте сумка под елочкой не показалась мне чем-то странным", — отметил Улюкаев.

Ранее гособвинение провело следственный эксперимент, взвесив сумку с 2 миллионами долларов и выяснило, что она весит почти 22 килограмма. Улюкаев рассказал о собственном эксперименте. "В такую сумку помещается 10-12 бутылок вина в подарочной упаковке, весят они почти также", — сказал подсудимый.

Прокурор эту версию высмеял. "Улюкаев мог бы сказать, что в сумке не вино, а картошка. Тем более по весу это как раз соответствовало", — заявил гособвинитель.

Суд

В четверг в суде предстоит выступить еще одному адвокату Улюкаева. Затем стороны обменяются репликами и подсудимому будет предоставлено право на последнее слово.

Затем судья Лариса Семенова удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, предварительно назвав дату его оглашения.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупционное преступление. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".