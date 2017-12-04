МАК выяснил причину крушения вертолета в Крыму в ноябре 2016 года

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Причиной аварии вертолета Robinson 44 с тремя погибшими, которая произошла в ноябре 2016 года в округе Алушта республики Крым, стал "мастбампинг", говорится в заключении комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), завершившей расследование авиационного происшествия.
В нем также отмечается, что фактором аварии стал резкий и сильный ветер в районе полета.
"Мастбампингом" называется технический отказ несущего винта вертолета, который характерен для моделей двухлопастным винтом. В режиме пониженной перегрузки — например, когда вертолет подпрыгивает, огибая препятствие, или при попадании в нисходящий поток воздуха, происходят удары несущего винта по упорам на валу. Это может привести к разрушению вала, отсоединению винта от вертолета и неминуемой катастрофе.
Как сообщалось ранее, 28 ноября 2016 года в городском округе Алушта в районе села Виноградное потерпел крушение вертолет Robinson 44, погибли все трое находившихся на борту человек: глава кинокомпании "Союз Маринс Групп" Александр Куликов, его помощница, а также пилот — директор компании "Heli Крым" Роман Измайлов.