Ростехнадзор не будет проводить масштабную проверку шахты "Распадская"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ростехнадзор не планирует проводить масштабную проверку шахты "Распадская" (Кемеровская область) из-за возгорания, произошедшего в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Сообщение о возгорании в устье дегазационной установки на территории шахты поступило в экстренные службы в 11.40 по местному времени (7.40 мск) в понедельник. Из "Распадской" самостоятельно эвакуировались на поверхность 456 горняков. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Четыре человека остаются под землей для жизнеобеспечения шахты, им ничего не угрожает. В пресс-службе группы Evraz сообщили РИА Новости, что шахтное оборудование "Распадской" не пострадало от возгорания.

"Ростехнадзор не планирует проводить какой-либо масштабной проверки "Распадской" в связи с данным инцидентом", — ответил представитель пресс-службы на соответствующий вопрос. По его словам, собственник "Распадской" создаст комиссию по расследованию причин аварии, в которую войдут представители Ростехнадзора.

ПАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного угольного комплекса в Кемеровской области: три шахты, разрез, одноименную обогатительную фабрику, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. Шахта "Распадская" — ведущее предприятие компании, сдана в эксплуатацию в 1973 году. Проектная мощность шахты — 7,5 миллиона тонн коксующегося угля марки ГЖ. Наивысший показатель годовой добычи был достигнут в 2006 году — 8,6 миллиона тонн угля.

Два взрыва на крупнейшей в России угольной шахте "Распадская" произошли 8 и 9 мая 2010 года, погиб 91 человек — горняки и спустившиеся в шахту после первого взрыва спасатели. Еще 133 шахтера получили травмы различной степени тяжести. Взрывы разрушили несколько наземных строений шахты, а из-за начавшегося пожара шахту затопили. По версии следствия, 8 мая 2010 года взорвалась метановоздушная смесь и угольная пыль.

В феврале 2014 года в шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области произошло задымление в тупиковой выработке. В момент происшествия в забое находились 32 горняка, все они самостоятельно вышли на поверхность. Всего из шахты были выведены около 130 рабочих. Никто не пострадал.