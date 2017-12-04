Ростехнадзор не будет проводить масштабную проверку шахты "Распадская"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ростехнадзор не планирует проводить масштабную проверку шахты "Распадская" (Кемеровская область) из-за возгорания, произошедшего в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Ростехнадзор не планирует проводить какой-либо масштабной проверки "Распадской" в связи с данным инцидентом", — ответил представитель пресс-службы на соответствующий вопрос. По его словам, собственник "Распадской" создаст комиссию по расследованию причин аварии, в которую войдут представители Ростехнадзора.
Два взрыва на крупнейшей в России угольной шахте "Распадская" произошли 8 и 9 мая 2010 года, погиб 91 человек — горняки и спустившиеся в шахту после первого взрыва спасатели. Еще 133 шахтера получили травмы различной степени тяжести. Взрывы разрушили несколько наземных строений шахты, а из-за начавшегося пожара шахту затопили. По версии следствия, 8 мая 2010 года взорвалась метановоздушная смесь и угольная пыль.
В феврале 2014 года в шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области произошло задымление в тупиковой выработке. В момент происшествия в забое находились 32 горняка, все они самостоятельно вышли на поверхность. Всего из шахты были выведены около 130 рабочих. Никто не пострадал.