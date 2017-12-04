В Озерске суд лишил сотрудницу полиции имущества за несоответствие доходам

ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Сотрудница полиции города Озерск Челябинской области по решению суда отдаст в доход государства два внедорожника, квартиру и нежилое помещение общей стоимостью 14 миллионов рублей, так как не смогла доказать, на какие средства они были приобретены, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
"Прокурор города направил в суд исковое заявление с требованиями обратить в доход Российской Федерации недвижимое и движимое имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Озерский городской суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры", — говорится в сообщении.
После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, уточняется в сообщении.