В Озерске суд лишил сотрудницу полиции имущества за несоответствие доходам

ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Сотрудница полиции города Озерск Челябинской области по решению суда отдаст в доход государства два внедорожника, квартиру и нежилое помещение общей стоимостью 14 миллионов рублей, так как не смогла доказать, на какие средства они были приобретены, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры области, в 2015 году федеральным государственным служащим, занимавшим должность старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства, были приобретены два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Toyota RAV 4, а также квартира в городе Озерск и нежилое помещение общей стоимостью 14 миллионов рублей. При этом общая сумма доходов госслужащего в 2012-2014 годах составила около 1,5 миллиона рублей, представить доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные источники дохода, госслужащая не смогла, уточняет прокуратура.

"Прокурор города направил в суд исковое заявление с требованиями обратить в доход Российской Федерации недвижимое и движимое имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Озерский городской суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры", — говорится в сообщении.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, уточняется в сообщении.