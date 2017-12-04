В Челябинске микрофинансистов оштрафовали за рекламу с образом Христа

ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Челябинское УФАС наложило штраф в 100 тысяч рублей на микрофинансовую организацию, которая напечатала на карманном календаре рекламу о займе вместе с молитвой "Отче наш" и образом Иисуса Христа, сообщает региональное управление антимонопольного ведомства.

По данным челябинского УФАС, на микрофинансовую организацию "Уралсервис" было возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства по факту распространения рекламы с использованием религиозного христианского символа. В рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с рекламой присутствовали текст молитвы "Отче наш" и образ Иисуса Христа, уточняет ведомство.

"Челябинское УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей на ООО микрофинансовая компания "Уралсервис" за рекламу с использованием религиозного христианского символа. По результатам рассмотрения дела ООО, являющееся рекламодателем и осуществляющее деятельность по выдаче займов на основании заключенного с ООО "Удобные деньги-5" агентского договора, было признано нарушившим рекламное законодательство", — говорится в сообщении.

Компании выдано предписание прекратить распространение рекламы, это предписание исполнено, уточняется в сообщении.

Сейчас организация оспаривает решение челябинского УФАС России в Арбитражном суде Челябинской области, добавляет пресс-служба.

Ранее в Челябинской епархии РПЦ, по данным УФАС, сообщили, что использование в рекламе микрофинансовых организаций религиозных символов и текстов молитвословий недопустимо.