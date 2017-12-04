В РФ пресекли работу одного из крупнейших нелегальных операторов связи

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МВД пресекло деятельность одного из крупнейших нелегальных операторов телефонной связи в России, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Оперативниками управления "К" МВД России совместно с главным следственным управлением ГУМВД России по городу Москве пресечена деятельность одного из крупнейших нелегальных операторов, оказывавшего незаконные услуги междугородной и международной телефонной связи", — сказала Волк.

По ее словам, злоумышленники действовали в московском регионе, Ярославской и Калужской областях, Краснодарском и Алтайском краях, предоставляя клиентам услуги междугородной и международной связи без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и без лицензии на право оказания данных услуг.

Идентификатор вызывающего абонента подменялся одним из абонентских номеров злоумышленников, что способствовало использованию данного сервиса при совершении противоправных действий, в том числе заведомо ложных сообщений о фактах терроризма.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены личности участников группы. На территории шести регионов России проведены обыски, в ходе которых изъят 41 сотовый шлюз, более 2 тысяч сим-карт различных операторов, компьютерная техника, электронные носители информации, а также средства связи", — добавила Ирина Волк.

Злоумышленники задержаны и дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконное предпринимательство", добавила представитель МВД.