Сбитый на Алтуфьевском шоссе трехлетний мальчик скончался в больнице

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Трехлетний мальчик скончался после того, как машина сбила его вместе с родителями на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

ДТП произошло вечером в воскресенье на Алтуфьевском шоссе. По информации ГУМВД, водитель Skoda проехал на красный свет и сбил трех пешеходов. Они были госпитализированы, ребенок и еще один из пострадавших находились в тяжелом состоянии. По последим данным полиции, все трое — одна семья: мать, отец и сын.

"В 21.20 мальчик 2014 года рождения скончался", — сказал собеседник агентства.