Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В понедельник днем по местному времени на вулкане Карымский был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Согласно спутниковым данным, пепловый шлейф распространился на 92 километра восточном направлении от исполина", — говорится в сообщении.

Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что частицы пепла от него могут представлять опасность для низколетящих самолетов и вертолетов.

В краевом главке МЧС отметили, что выпадения пепла в населенных пунктах края не зафиксировано.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 километров.