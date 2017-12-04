В Домодедово выставили оцепление из-за пассажира, заявившего о бомбе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пассажир в московском аэропорту Домодедово при досмотре заявил о наличии у него бомбы, на месте выставлено оцепление, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел в 22.15 мск. "В связи с этим проводятся предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. В ходе досмотра специалистами не выявлено запрещенных к перевозке веществ и предметов", — говорится в сообщении.

В аэропорту ожидают прибытия представителей правоохранительных органов, в связи с чем один из выходов перекрыт. Рейсы и пассажиры обслуживаются штатно, добавили в аэропорту.