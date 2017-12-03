Сбивший людей на Алтуфьевском шоссе в Москве водитель проехал на "красный"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Водитель иномарки, сбивший людей на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе в Москве, проезжал на красный свет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По уточнённым данным полиции, водитель сбил трёх пешеходов и скрылся с места происшествия, все пострадавшие доставлены в больницу. Как сообщили раньше в столичной Госавтоинспекции, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — трехлетний ребёнок.

Водитель задержан сотрудниками полиции.

"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Skoda, проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на переходящих проезжую часть по пешеходному переходу людей, после чего скрылся с места происшествия", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, сейчас полицейские проводят медицинское освидетельствование водителя с целью выяснить, был ли он пьян.