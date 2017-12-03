Водитель, сбивший четырех человек на севере Москвы, задержан

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Водитель иномарки, подозреваемый в наезде на четырёх человек на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе в Москве, задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее столичная ГАИ сообщила о четырёх пострадавших в ДТП на Алтуфьевском шоссе. Водитель иномарки сбил четырёх человек на пешеходном переходе и затем скрылся с места происшествия.

"В настоящее время подозреваемый виновник ДТП задержан", — сказал дежурный офицер.

По предварительным данным полиции к этому моменту, в ДТП пострадали три человека, один из них — несовершеннолетний ребёнок 2014 года рождения. Все они направлены в больницу.