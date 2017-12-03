Иномарка сбила четырех человек на переходе в Москве, сообщил источник

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Водитель иномарки сбил четырех человек на пешеходном переходе на севере Москвы и скрылся, его разыскивает полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Иномарка сбила четырех человек на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе и скрылась с места ДТП", — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших есть ребенок. Сейчас их осматривают медики.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт наезда на нескольких пешеходов на Алтуфьевском шоссе.

"Водитель, предположительно, на автомобиле Skoda Octavia совершил наезд на нескольких пешеходов, после чего скрылся", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники ДПС, принимаются меры к розыску и задержанию водителя.