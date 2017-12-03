Комиссия решит, можно ли жить в доме в Усть-Куте, в котором взорвался газ

ИРКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Межведомственная комиссия, которая приступит к работе 4 декабря, должна принять решение, пригоден ли для эксплуатации дом, пострадавший в Усть-Куте от взрыва газа, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в Усть-Куте во время установки натяжных потолков в квартире одного из многоквартирных домов из-за несоблюдения техники безопасности взорвался газовый баллон. Один человек погиб, трое госпитализированы.

По данным пресс-службы правительства, "межведомственная комиссия по решению вопроса дальнейшей эксплуатации дома, пострадавшего в результате взрыва газа в Усть-Куте, приступит к работе 4 декабря". В ее состав войдут представители Фонда капитального ремонта Иркутской области, региональных служб строительного и жилищного надзора, а также одной из инвестиционных компаний.

"В результате взрыва повреждено перекрытие между первым и вторым этажами и между первым и цокольным этажами. Погиб жилец второго этажа. Пострадали жена погибшего, хозяин квартиры, где производились работы, и один из рабочих, которые делали натяжные потолки", — говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на заместителя министра по жилищной политике, энергетике, транспорту и связи Иркутской области Сергея Малинкина, который находится в Усть-Куте.

В подъезде, где произошел взрыв, повреждены межэтажные перекрытия и входные двери в квартирах. К настоящему времени теплоснабжение дома полностью восстановлено. Подачу холодной и горячей воды планируется восстановить 4 декабря.

В подъезде, где произошел взрыв, проживали более 30 человек, в том числе семеро детей. Все они сейчас поселились у родных. Всего в доме проживают 275 человек. Сотрудники МЧС рекомендовали всем жильцам, большинство из которых приняли решение вернуться в свои квартиры, покинуть дом. Местная администрация предоставила всем пострадавшим возможность разместиться в гостинице.