Адвокат подтвердила гибель фигуранта дела о покраске звезды на высотке

МОСКВА/НАЛЬЧИК, 3 дек — РИА Новости. Адвокат подтвердила гибель в горах фигуранта дела о покраске звезды высотки на Котельнической набережной в Москве в цвета украинского флага Александра Погребова.

"Мой подзащитный Александр Погребов трагически погиб", — сказала она, отметив, что это произошло 1 декабря при прыжке в Баксанском ущелье.

Александр Погребов и трое его товарищей были оправданы по делу о покраске в цвета украинского флага звезды на шпиле сталинской высотки в Москве. Четверых парашютистов задержали после прыжка с крыши здания, более года они находились под домашним арестом, однако затем суд вынес им оправдательный приговор, признав, что они не участвовали в вандализме.

Звезду, по данным следствия, раскрасил украинский руфер Павел Ушевец, известный также как Гриша Мустанг, его акция случайно совпала с прыжком бейсджамперов.

Ранее начальник Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев сообщил РИА Новости, что спасатели нашли тело парапланериста, пропавшего после совершения полета в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

"Тело спортсмена нашли в реке в ущелье Азау. Судя по всему, у него не раскрылся парашют, он упал в реку и его затащило под лед", — сказал Гулиев.

По его словам, в 07.30 мск субботы поступило сообщение, что на поляне Азау производили полеты парапланеристы, один из них совершил плановую посадку, а второй не смог приземлится в назначенном месте. На поиски спортсмена выдвинулись десять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые и нашли погибшего. Он был жителем Московской области, его тело передали сотрудникам правоохранительных органов.

Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что по предварительным данным спортсмен задохнулся подо льдом, куда его затащило после падения. По его словам, погибший совершал полет в вингсьюте — специальном костюме-крыле.

В июле при выполнении прыжка в швейцарских горах погиб другой фигурант дела о покраске звезды — бейсджампер Алексей Широкожухов.

Бейсджампинг — экстремальный вид парашютного спорта, для занятия которым не требуется самолет или вертолет. Его история началась в 1980-х годах прошлого века, когда парашютисты начали прыгать с отвесных скал Северной Америки и фьордов Норвегии.