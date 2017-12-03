Группу подростков в Крыму сбил бывший сотрудник ГАИ

КРАСНОПЕРЕКОПСК (Крым), 3 дек – РИА Новости. Детей в Красноперекопском районе Крыма сбил бывший сотрудник ГАИ, сообщила РИА Новости глава администрации Братского сельского поселения Елена Измаилова.
Виновник ДТП неоднократно садился за руль пьяным, вел себя агрессивно и хвастался связями с МВД. При этом такое поведение постоянно "сходило ему с рук", рассказала собеседница агентства.
В субботу легковая машина "ВАЗ-2106" наехала на семерых подростков. Четверых госпитализировали, остальных осмотрели на месте. По предварительной версии, водитель был пьян. Следователи проводят проверку.
Корреспондент РИА Новости лично побывал на месте происшествия и убедился, что на дороге есть знаки "осторожно, дети" и "ограничение скорости 20 км".