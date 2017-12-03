Группу подростков в Крыму сбил бывший сотрудник ГАИ

КРАСНОПЕРЕКОПСК (Крым), 3 дек – РИА Новости. Детей в Красноперекопском районе Крыма сбил бывший сотрудник ГАИ, сообщила РИА Новости глава администрации Братского сельского поселения Елена Измаилова.

Виновник ДТП неоднократно садился за руль пьяным, вел себя агрессивно и хвастался связями с МВД. При этом такое поведение постоянно "сходило ему с рук", рассказала собеседница агентства.

В субботу легковая машина "ВАЗ-2106" наехала на семерых подростков. Четверых госпитализировали, остальных осмотрели на месте. По предварительной версии, водитель был пьян. Следователи проводят проверку.

Корреспондент РИА Новости лично побывал на месте происшествия и убедился, что на дороге есть знаки "осторожно, дети" и "ограничение скорости 20 км".

Очевидец событий Галина Русакова рассказала РИА Новости, что водитель сознательно пошел на таран. "Я услышала, как за спиной ревет машина, не успела обернуться, как бежевое "Жигули" врезается в детей, идущих по обочине. Подростки разлетелись в разные стороны, некоторые даже встать не могли, а водитель вылез из машины, явно в нетрезвом состоянии, и сказал, что ему все равно и он сделал это специально, потому что не в настроении. После того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они с ним здоровались за руку, вели дружескую беседу и демонстрировали всяческое расположение", — рассказала она.