Баллон с газом взорвался в доме Усть-Кута во время ремонта

ИРКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме Усть-Кута, когда рабочие занимались установкой натяжного потолка, сообщили РИА Новости в диспетчерской службе ЖКХ города.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при взрыве газа в многоквартирном доме города Усть-Кута Иркутской области. Жильцы эвакуированы, спасатели разбирают завалы на месте происшествия. Работают от МЧС 23 человека и пять единиц техники.

"Дом не газифицирован. В одной из квартир взорвался газовый баллон, там рабочие натягивали потолок", — сообщили РИА Новости в городской диспетчерской службе ЖКХ.

По данным минздрава региона, в результате происшествия один человек погиб, трое пострадали. Пострадавшие доставлены в Усть-Кутскую районную больницу. Состояние двоих оценивается как тяжелое.