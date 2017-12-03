Пятеро граждан Украины пострадали в ДТП под Курском, сообщил источник

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пятеро граждан Украины пострадали, по предварительным данным, при опрокидывании автобуса в Курской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На автодороге А-142 после съезда в кювет опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились пять человек. Пострадали пять граждан Украины", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.