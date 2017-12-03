В Новосибирской области возбудили дело после пожара, где погибли пять детей

НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности" по факту пожара в частном доме в поселке Степной Новосибирской области, где рано утром в воскресенье погибли пятеро детей, сообщил РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Чечулин

Ранее в ГУМЧС сообщили, что при пожаре в частном трехквартирном доме погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. По предварительной информации, они после смерти матери воспитывались отцом, которому во время пожара удалось покинуть горящий дом.

"По факту гибели на пожаре в поселке Степной Искитимского района в доме с печным отоплением пятерых детей возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что о причинах пожара пока говорить рано. Сейчас для их установления назначена пожарно-техническая экспертиза, проводится опрос свидетелей.

По данным следствия, в момент возникновения пожара рано утром в воскресенье в доме находился 32-летний владелец дома, его пятеро детей (две девочки возрастом 5 и 7 лет, трое мальчиков возрастом 7 месяцев, 1 год и 3 года), а также трое гостей мужчины. В момент возгорания все они спали.

"Пожар обнаружил гость дома, проснувшись от обильного задымления. Выбив раму окна, позвал на помощь и предпринял попытки потушить пламя. Однако распространившийся по дому погонь и дым не позволили стремившимся на помощь людям зайти в жилище. В результате происшествия находившиеся в доме дети погибли, взрослым оказывается медицинская помощь", — добавили в СК.

​