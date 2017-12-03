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Происшествия

"Фантомасы": история одной из самых знаменитых банд советского периода

08:0003.12.2017
(обновлено: 08:01 03.12.2017)
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Владимир и Вячеслав ТолстопятовыВладимир и Вячеслав Толстопятовы

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Налеты на инкассаторов, жестокие убийства и погони со стрельбой — в середине 1960-х в Ростове орудовала группа дерзких грабителей, поймать которую не удавалось пять лет. За необычную маскировку сыщики прозвали их "Фантомасами". На этой неделе Ростовский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима двух грабителей банка. Во время нападений они тоже угрожали пистолетами, избивали работников, забирали деньги и скрывались. Своей тактикой преступники напомнили горожанам о неуловимой банде брежневской эпохи. О том, как она действовала и была раскрыта, — в материале РИА Новости.

Из художника в уголовники

В октябре 1968-го тихую и размеренную жизнь советских граждан нарушил треск автоматных очередей. Возле продуктового магазина четырьмя выстрелами убили ветерана Великой Отечественной войны Гурия Чумакова. Это преступление положило начало целой серии дерзких разбоев и жестоких убийств. Так как кровавые налеты совпали с выходом на экраны легендарной французской комедии с Луи де Фюнесом и Жаном Маре, сыщики прозвали их "Фантомасами". По аналогии с главным героем одноименного фильма грабители маскировали свои лица, надевая на голову чулки. Вскоре о неуловимой банде заговорили не только в СССР, но и на Западе.

© Fotolia / Tomasz ZajdaВооруженное нападение на автомобиль
© Fotolia / Tomasz Zajda
Вооруженное нападение на автомобиль

Криминальный квартет в середине 1960-х сколотил молодой ростовчанин Вячеслав Толстопятов. У Славы с юных лет проявились способности талантливого художника, но созданию картин молодой человек предпочел рисование денежных купюр. Советский суд не оценил творческие порывы 19-летнего юноши и отправил его на пять лет в колонию, где он переключился на чертежи огнестрельного оружия. На свободу Толстопятов вышел уже матерым уголовником с твердым намерением собрать собственную банду и сорвать большой куш. Найти соратников удалось быстро — идею поддержали его сокамерник Сергей Самасюк, старший брат Владимир и друг детства Вова Горшков. Примечательно, что погибший на войне отец Толстопятовых когда-то возглавлял районный отдел милиции.

Дом Толстопятовых по улице Пирамидной, 66а
Дом Толстопятовых по улице Пирамидной, 66а

Охота за миллионом

Банда решила играть по-крупному. Вячеслав захотел сразу же украсть миллион рублей, но такие суммы тогда держали только в банках. Он попросил знакомых заводчан выточить необходимые детали, из которых затем по своим чертежам собрал несколько автоматов. Первыми под прицел банды попали инкассаторы. Но здесь налетчиков постигло несколько неудач — охранники оказывали яростное сопротивление, и захватить сумку с деньгами никак не получалось. Тогда начались грабежи магазинов. Первая добыча составила чуть больше 500 рублей и стоила жизни пожилому участнику войны, решившему в одиночку остановить вооруженных людей.

Самодельный малокалиберный пистолет-пулемет Толстопятовых
Самодельный малокалиберный пистолет-пулемет Толстопятовых

Со временем Толстопятов разработал собственную тактику нападений: один из бандитов останавливал машину и просил водителя подвезти его, а по дороге под видом приятелей подсаживались еще несколько человек. Затем шофера связывали, запихивали в багажник и ехали к сберкассе. Машину вместе с Толстопятовым-старшим всегда оставляли недалеко от места налета. Самасюк и Горшков нападали на охранников, а Вячеслав захватывал инкассаторский транспорт. После того как троица скрывалась, Владимир оставался на месте преступления следить за работой милиции. Примечательно, что лидер банды никогда не привлекал старшего брата к участию в разбое, отводя ему роль наблюдателя.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИнкассаторы
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Инкассаторы

Для советского времени дерзкие грабежи стали из ряда вон выходящим событием. По следу неуловимых "Фантамасов" пустились не только лучшие сыщики Ростова и МУРа, но и сотрудники КГБ. Спецслужбы заинтересовали рассказы очевидцев о необычном оружии преступников. Выдвигались даже версии, это были автоматы иностранного производства.

В 1969-м банда залегла на дно: инкассаторы серьезно ранили Горшкова, а Самасюк получил срок за пьяную драку. Из всех, пожалуй, он один  имел ярко выраженные криминальные наклонности. Все остальные в повседневной жизни производили впечатление приличных людей и были трудоустроены. Горшков, например, на своем заводе считался ударником социалистического труда, а Вячеслав Толстопятов совмещал работу водителем с руководством спортивно-стрелковой секцией.

© РИА НовостиВооруженное нападение
© РИА Новости
Вооруженное нападение

Новая волна грабежей прокатилась по Ростову спустя два года.  В декабре 1971-го бандиты напали на бригаду инкассации Госбанка. Встретив вооруженное сопротивление, "Фантомасы" хладнокровно расстреляли охранника и угнали машину, в которой находились 17 тысяч рублей, облигации и лотерейные билеты.

Умереть на мешке денег

Самым крупным делом "Фантомасов" стал грабеж кассы института "Южгипроводхоз" 7 июня 1973-го. Вячеслав как-то устраивался туда на работу и обратил внимание на большое количество сотрудников. Преступники подсчитали, что в день зарплаты на предприятие привозят до 300 тысяч рублей. Они два месяца следили за инкассаторами и изучали пути отхода, после чего пошли на ограбление. Скрыться с места преступления бандитам едва не помешал грузчик института Виктор Мартовицкий, бросившийся наперерез. Смельчака, именем которого потом назовут одну из городских улиц, остановила автоматная очередь. Ее услышал дежуривший рядом с заводом сержант Алексей Русов. Милиционер ранил Самасюка и Горшкова, однако "Фантомасы" успели сесть в машину и уехать. В погоню на служебном автомобиле ринулись два пожарника. В машину к ним успел запрыгнуть и сержант. Вскоре бандитов стали преследовать еще и таксисты, которых они "невежливо" подрезали на дороге.

Автомобиль "Москвич-402", на котором пытались уйти преступники
Автомобиль "Москвич-402", на котором пытались уйти преступники

Очевидцам могло показаться, что в городе снимают остросюжетный фильм. В какой-то момент у лидера банды сдали нервы — он не справился с управлением, и машина врезалась в столб. Через несколько минут на руках Вячеслава Толстопятова и Горшкова защелкнулись наручники. Самасюк к тому времени был уже мертв. Погибший преступник всегда говорил: "Лучше умереть на мешке денег, чем под винной бочкой". Так в итоге и получилось — в машине под трупом нашли сумку с 125 тысячами рублей. Чуть позже задержали и Владимира Толстопятова.
Всех троих приговорили к высшей мере наказания. На суде обвиняемые просили о помиловании, но все их просьбы были отклонены, и в 1974 году в Новочеркасской тюрьме "Фантомасов" расстреляли.

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