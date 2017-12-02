СК проводит проверку по факту наезда машины на подростков в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту наезда автомобиля на семерых подростков в крымском селе, в результате которого четверо были госпитализированы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Евгения Беликова.

ВАЗ-2106 в субботу наехал на группу подростков из семи человек в селе Братском в Красноперекопском районе Крыма. Четыре подростка госпитализированы в состоянии средней тяжести. Водитель доставлен на освидетельствование для проверки, был ли он трезв.

"Проводится доследственная проверка по факту происшествия, по ее результатам будет принято процессуальное решение", — сообщила Беликова.