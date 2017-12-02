В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Оренбургской области после пожара в торговом центре Оренбурга и хлопка газа в одном из домов в Новотроицке, сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

Ранее в торговом центре Оренбурга "Мега мир" произошел пожар. Посетителей и сотрудников ТЦ эвакуировали. Горело 1500 квадратных метров, в ходе пожара обрушилась крыша здания на площади 300 квадратов. Пожар был ликвидирован в 19.08 (17.08 мск). В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, в субботу в жилой пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк Оренбургской области взорвался бытовой газовый баллон. В результате пострадал один мужчина, его госпитализировали с ожогами. Из дома эвакуировали 150 жильцов, на месте работают спасатели и следователи. Власти области сообщали, что решение о судьбе дома будет принято только после тщательного обследования, так как на фасаде здания есть повреждения. Губернатор рекомендовал администрации Новотроицка принять меры по первоочередному жизнеобеспечению жителей дома и создать комиссию по оценке ущерба.

"С 02 декабря 2017 года на основании указа губернатора Оренбургской области от 02.12.2017 № 617-ук на территории Оренбургской области введен режим "Чрезвычайной ситуации регионального характера" — говорится в сообщении.