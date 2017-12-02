Стала известна причина наезда водителя на группу подростков в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Предварительная версия одной из причин наезда автомобиля ВАЗ-2106 на группу подростков в Красногвардейском районе Крыма – алкогольное опьянение водителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Ранее сообщалось, что легковая машина наехала на группу подростков из семи человек в Красноперекопском районе Крыма, четверо из них госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана амбулаторно.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 въехал в группу подростков из семи человек. Четыре подростка в возрасте от 12 до 16 лет госпитализированы с диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении ГИБДД.

В больнице Красноперекопска РИА Новости подтвердили, что к ним доставлены пострадавшие, их состояние — средней тяжести.