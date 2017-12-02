Похищенную в Дагестане пятилетнюю девочку нашли в Балашихе спустя год

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пятилетнюю девочку, которая пропала в Дагестане год назад, нашли в подмосковной Балашихе, сообщил старший помощник руководителя республиканского СК РФ Расул Темирбеков.

Следствием установлено, что 27 января 2017 года малолетняя девочка, находясь без присмотра родителей и прося милостыню у прохожих лиц в городе Хасавюрте, безвестно пропала. В качестве приоритетной версии следствием рассматривалось похищение.

"Тридцатого ноября 2017 года в городе Балашихе Московской области обнаружена похищенная малолетняя. По подозрению в совершении данного преступления задержаны две жительницы села Баташюрт Хасавюртовского района Дагестана", — сказал он.

В СК отметили, что "в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается".