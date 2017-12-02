В Москве в парке нашли тело мужчины с обмотанной пленкой головой

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Тело молодого человека с обмотанной пищевой пленкой головой нашли в парке на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Тело молодого человека с обмотанной пищевой пленкой головой нашли в парке на севере столицы", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУВД по Москве РИА Новости, в свою очередь, подтвердили факт обнаружения тела. "Около 18 часов в службу "02" поступило сообщение об обнаружении тела молодого мужчины на территории парка недалеко от 5-го Войковского проезда", — отметили в пресс-службе ведомства.