В Крыму автомобиль наехал на группу подростков, сообщил источник

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Легковая автомашина наехала на группу подростков в Красноперекопском районе Крыма, четверо из них госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана амбулаторно, сообщил в субботу РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На улице Ленина в населенном пункте Братское легковая автомашина совершила наезд на семерых подростков в возрасте от 13 до 15 лет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, четверо подростков доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Обстоятельства ДТП выясняются.