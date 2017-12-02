В КБР столкнулись Jaguar и "Газель", один человек погиб, пятеро пострадали

НАЛЬЧИК, 2 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро с различными травмами доставлены в больницу в результате столкновения "Газели" с автомобилем Jaguar в Терском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Он отметил, что погибший – 37-летний водитель иномарки, доставленные в больницу пострадавшие – водитель и трое пассажиров "Газели", а также пассажир Jaguar.
"По имеющейся информации, "Газель" находилась не на маршруте. По предварительным данным, осуществляя маневр поворота налево, ее водитель не предоставил преимущество в движении иномарке", — добавил представитель госавтоинспекции.
Обстоятельства ДТП уточняются.