В КБР столкнулись Jaguar и "Газель", один человек погиб, пятеро пострадали

НАЛЬЧИК, 2 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро с различными травмами доставлены в больницу в результате столкновения "Газели" с автомобилем Jaguar в Терском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

"Около 17.00 мск в субботу на объездной дороге у города Терек произошло столкновение "Газели" с автомобилем Jaguar. По предварительным данным, в результате погиб один человек, еще пятеро пострадали", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что погибший – 37-летний водитель иномарки, доставленные в больницу пострадавшие – водитель и трое пассажиров "Газели", а также пассажир Jaguar.

"По имеющейся информации, "Газель" находилась не на маршруте. По предварительным данным, осуществляя маневр поворота налево, ее водитель не предоставил преимущество в движении иномарке", — добавил представитель госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП уточняются.