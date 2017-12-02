Дом под Оренбургом, где взорвался газ, обследуют комплексом "Струна"

УФА, 2 дек — РИА Новости. Комплекс "Струна" прибудет из Казани в Оренбургский Новотроицк для обследования конструкций жилого дома, где в субботу произошел взрыв бытового газа и жильцы были эвакуированы, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова.

В субботу взорвался бытовой газовый баллон в жилой пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк Оренбургской области. В результате пострадал один мужчина, он с ожогами госпитализирован. Из дома эвакуировали 150 жильцов, на месте работают спасатели и следователи. Власти области сообщали, что решение по дому будет принято только после тщательного обследования дома, так как на фасаде дома есть повреждения.

"Из Казани завтра в Новотроицк прибудет комплекс "Струна" для тщательной проверки конструкций дома, чтобы принимать решения по зданию, насколько в нем безопасно будет находиться", — сообщила Самойлова агентству.

Она отметила, что в пунктах временного размещения поселились только шесть эвакуированных жильцов, остальные пошли ночевать к родственникам и друзьям.