Дом под Оренбургом, где взорвался газ, обследуют комплексом "Струна"

УФА, 2 дек — РИА Новости. Комплекс "Струна" прибудет из Казани в Оренбургский Новотроицк для обследования конструкций жилого дома, где в субботу произошел взрыв бытового газа и жильцы были эвакуированы, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы МЧС по Оренбургской области Татьяна Самойлова.
"Из Казани завтра в Новотроицк прибудет комплекс "Струна" для тщательной проверки конструкций дома, чтобы принимать решения по зданию, насколько в нем безопасно будет находиться", — сообщила Самойлова агентству.
Она отметила, что в пунктах временного размещения поселились только шесть эвакуированных жильцов, остальные пошли ночевать к родственникам и друзьям.