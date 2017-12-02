В Оренбурге в результате пожара в ТЦ обрушилась кровля

15:4502.12.2017
(обновлено: 15:59 02.12.2017)
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УФА, 2 дек — РИА Новости. Обрушение кровли на общей площади 300 квадратных метров произошло в ходе пожара в торговом центре Оренбурга, сообщает пресс-служба МЧС области.
По данным пресс-службы МЧС области, пожару присвоен четвертый ранг. Кроме того увеличилось, число спасателей, работающих на месте, до 145 человек.
Ранее сообщалось о локализации возгорания в здании на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Из торгового центра эвакуированы 40 человек, пострадавших нет.
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Торговый центр "Мега Мир" загорелся в Оренбурге. Кадры с места ликвидации пожара