В Оренбурге в результате пожара в ТЦ обрушилась кровля

УФА, 2 дек — РИА Новости. Обрушение кровли на общей площади 300 квадратных метров произошло в ходе пожара в торговом центре Оренбурга, сообщает пресс-служба МЧС области.

По данным пресс-службы МЧС области, пожару присвоен четвертый ранг. Кроме того увеличилось, число спасателей, работающих на месте, до 145 человек.

Ранее сообщалось о локализации возгорания в здании на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Из торгового центра эвакуированы 40 человек, пострадавших нет.